Reggina: Ballarino su play off, ripescaggio e futuro

L’incontro con i giornalisti due giorni dopo il beffardo finale di stagione con la Reggina ancora una volta vincente, ma comunque rimasta dietro di un punto al Siracusa e quindi costretta al play off. Il patron Ballarino ha parlato ai microfoni di Videotouring: “Siamo qui perchè abbiamo un obiettivo che vogliamo raggiungere a tutti i costi. Ci auguriamo che domenica avvenga quello che deve avvenire, si vada in finale, si vinca per poi sperare in un ripescaggio, visto che adesso ci è rimasto solo questo.

Leggi anche

In questo periodo tanti dicono che ci siano molte squadre in difficoltà, io non so se questo è vero o non è vero. La cosa più importante è farsi trovare pronti nel caso in cui ci fosse un posto libero. Se siamo in grado di affrontare una eventuale serie C dal punto di vista economico? Fino ad oggi abbiamo mantenuto tutto quello che abbiamo promesso e non mi pare si sia andati a chiedere prestiti a qualcuno. Si è portato avanti un programma che non sarà del grande magnate, ma di grande dignità”.

Leggi anche

Il video del presidente Ricci

“Sono orgoglioso di essere il proprietario di maggioranza della Reggina e a questa società, a questa squadra devo grande rispetto. E quindi non posso rispondere ad un presidente che si permette di fare quelle cose che ha fatto”.