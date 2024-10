Reggina, Bandecchi: ‘Non abbandonerei la società, ma la metterei in mani sicure’

Intervento a radio Antenna Febea di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e uno dei partecipanti alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Reggio Calabria, per la rinascita della nuova Reggina: “Non volevo fare un dispetto a nessuno, se ci sono delle cordate che hanno una stabilità maggiore della mia, allora è giusto scegliere quella. Io dal calcio sono uscito e non ho fretta di rientrarci e quindi in maniera onesta e franca ho detto che riportare la Reggina nel calcio professionistico era la cosa più importante. Ho presentato la proposta per evitare che la Reggina sprofondasse e non sapevo ci fossero altri. Di fronte a persone valide e giuste ritengo sia corretto consegnarla a loro. Ho detto, non posso fare sognare la tifoseria fino alla serie A, se questo è un torto per i tifosi… l’obiettivo è quello di riportarla al professionismo. Io non abbandonerei nessuno, una volta che questo accadrà la metterò nelle mani di persone serie. Nulla a che fare con lo studio Tonucci, ho deciso tutto di mia spontanea volontà”.