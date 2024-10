Reggina, Bandecchi a sorpresa: ‘Spero di non essere scelto in questa valutazione’

Un comunicato pubblicato in altra pagina del nostro giornale inviato dall’ASD La Fenice Amaranto ed un video alla sua maniera del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, pubblicato sul proprio profilo social:

“Sindaco Brunetti, non la dia all’Unicusano”

“Ho letto che sono arrivate altre due domande per acquisire il titolo in serie D della Reggina. Questa cosa mi rende estremanente felice. Devo dire che sospettavamo che nessuno si sarebbe presentato per questo lo abbiamo fatto noi, spero a questo punto che non sia l’Università Cusano la prima in questa valutazione. Anche perchè noi accompagneremo la Reggina fino alla serie C, quindi credo che gli altri abbiano ambizioni più ampie. Spero che il sindaco si senta di scegliere chi ha più ambizioni, ricordando che noi accompagneremo la Reggina solo fino alla serie C, quindi deve darla a chi ha ambizioni più nel tempo”