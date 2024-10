Reggina-Bari: il dato biglietti di stasera. Record stagionale ad un passo

Ultimo assalto domani. Ci sarà tempo fino all'inizio dell'incontro. Curva Sud sold out, Tribuna Ovest quasi

Prosegue la caccia al biglietto per l’attesissimo match tra la Reggina ed il Bari. Tutti vogliono essere presenti alla grande sfida che non sarà decisiva per la vittoria del campionato, ma comunque rappresenta una tappa di grande importanza. Stati d’animo differenti tra le due squadre con il Bari reduce da 17 risultati utili consecutivi, mentre la Reggina nelle ultime tre gare ha perso due volte, dopo una lunga imbattibilità.

Fermo restando che la classifica segna un più sei degli amaranto sui biancorossi. Alle 20 di questa sera erano 9252 i biglietti venduti, da sommare sempre ai 5600 abbonati.

Leggi anche

Leggi anche