Reggina: contro il Bari tornano i pezzi pregiati nell’undici iniziale

La penultima giornata di andata del campionato di serie B, mette di fronte le prime quattro squadre della classifica. Uno strano incrocio del destino che potrebbe già dare qualche indicazione su quello che sarà poi il proseguo della stagione, soprattutto se a prevalere dovessero essere le prime due, quindi Frosinone e Reggina. La capolista sul campo del Genoa del nuovo corso targato Gilardino, amaranto contro una delle sorprese di questo torneo, il Bari.

Reggina e Bari, scelte e squalifiche

Galletti in grande spolvero nonostante la pesante assenza dell’attaccante Cheddira, impegnato in Qatar con il suo Marocco ed eliminato in semifinale dalla Francia. Mignani ha studiato soluzioni alternative che stanno producendo reti e punti con un Botta in grandissima forma ed il solito Folorunsho sempre puntuale in zona gol. Gli altri ex Bellomo che nell’arco di questa prima parte di stagione, raramente è partito tra i titolari ed un sontuoso Maita, per rendimento tra i migliori centrocampisti della cadetteria. Fuori per squalifica Maiello. Ed a proposito di squalifiche, pesantissima quella di Gagliolo per la Reggina. E’ la prima volta che succede, lui che da mister Inzaghi è stato schierato per diciassette giornate sempre nella formazione titolare. Non sarà facile sostituirlo, proprio per le caratteristiche del mancino, né in organico è presente un suo sostituto naturale. Tranne sorprese, la coppia di difensori centrali nella consueta difesa a quattro dovrebbe essere formata da Cionek e Camporese. Per il resto è molto probabile che il tecnico amaranto torni all’antico con la formazione vista più volte nelle ultime settimane e quindi il ritorno di Fabbian, Canotto, Rivas e Menez. La Reggina vuole tornare a vincere al Granillo dove nelle ultime due apparizioni ha conquistato solamente un punto.