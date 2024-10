Reggina-Bari: prosegue la prevendita, cresce ancora il numero dei biglietti staccati

Esaurito il settore ospiti e grande coreografia programmata in Curva Sud

Mancano ormai solo due giorni all’attesissima sfida del Granillo tra la Reggina ed il Bari. Si sfidano due squadre che alla vigilia di questo campionato nessuno dava come possibili candidate alla promozione e che invece oggi si trovano al secondo e terzo posto in classifica. Condividono il numero di reti realizzate e giocano un buon calcio, più manovriero quello di Inzaghi, maggiormente votato alle ripartenze quello di Mignani con Botta e Folorunsho in grande spolvero, soprattutto dopo l’assenza del bomber Cheddira.

Leggi anche

Il dato dei biglietti staccati

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni anche se il numero degli spettatori probabilmente non sarà quello che si immaginava dopo la vittoria di Como e visto il gemellaggio con la tifoseria barese, si gioca di sabato sera. Ad oggi sono poco meno di 12.000 i biglietti staccati compresi i quasi 1000 del settore ospiti, sold out dopo qualche ora dall’apertura della prevendita. Ci sono comunque altri due giorni a disposizione per l’acquisto del tagliando.