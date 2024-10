Reggina-Bari: ancora un giorno per superare il record. Il dato

File ai botteghini e voglia di esserci. I tifosi della Reggina stanno rispondendo all’invito del tecnico Inzaghi e dei giocatori e così prosegue incessante la prevendita per l’acquisto del biglietto per vedere la grande sfida di sabato sera al Granillo. Già detto dei quasi 1000 che hanno da subito polverizzato i tagliandi nel settore ospiti, a strappi ma con impennate improvvise, va avanti anche la vendita per i sostenitori amaranto. In serata il dato segna circa 10.000 ai quali si devono sempre aggiungere i 4130 abbonati.

