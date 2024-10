Reggina-Bari: record stagionale di spettatori ad un passo. Ultimo aggiornamento

Ci siamo, ormai mancano poche ore all’inizio del match che stasera al Granillo vedrà di fronte la Reggina contro il Bari. I due allenatori non si sono voluti sbilanciare parlando di partita importante ma ovviamente non ancora decisiva nella corsa che le compagini vorranno fare in questo campionato. Per le squadre obiettivi cambiati in corsa visto che sin dall’inizio della stagione si è sempre parlato di permanenza, soprattutto in casa dei pugliesi, ma questa prima parte di torneo ha messo in evidenza valori che possono modificare gli assetti nella parte alta della graduatoria. Se in campo non possiamo sapere quello che accadrà, non ci sono dubbi, invece, sullo spettacolo che le due tifoserie gemellate offriranno sugli spalti. Ancora ci sono diverse ore a disposizione e l’ultimo dato aggiornato della prevendita segnava quasi 15.000 (14.850), compresi i tagliandi venduti nel settore ospiti e la quota abbonati (4130). Ultimo sforzo, ricordando che il record stagionale è di 15.600, in occasione del derby con il Cosenza.

