Reggina, Barranco: ‘Un altro passo verso l’obiettivo’

"Fare gol non è mai semplice ma è il mio lavoro"

Due gol, uno bello, l’altro bellissimo, la firma è di Bruno Barranco che realizza la sua prima doppietta con la Reggina e spiana la strada verso il successo degli amaranto. Il suo racconto a fine gara: “Dopo la scorsa partita abbiamo lavorato per questo. Un altro passo verso l’obiettivo che abbiamo tutti. Il secondo gol? C’era la possibilità di calciare e l’ho fatto, sono stato fortunato e abbiamo vinto. Sono molto felice, questo è un gruppo fantastico, compatto, tutti con lo stesso obiettivo. Fare gol non è mai semplice ma è il mio lavoro. In campo oltre alle reti cerco sempre di dare una mano alla squadra, la strada è lunga e da martedi pensiamo alla prossima“.