Reggina, l’analisi del DG Praticò e la presenza di Ballarino

Bisognava vincere e la Reggina lo ha fatto imponendosi sul campo del Città di Sant’Agata con il risultato di 1-3. Diverse le novità nella formazione iniziale a partire da Martinez che torna tra i pali e poi l’esclusione di Adejo che addirittura va a finire in tribuna. L’analisi del DG Praticò: “Vittoria importantissima, c’era tanta voglia di rivincita dopo la sconfitta immeritata contro la Scafatese. Era importante fare una buona prova. Il ritorno di Ballarino? E’ il primo tifoso nostro, una cosa normale, è sempre vicino alla squadra, ha portato bene. Direi una prova convincente tranne quel black out a inizio ripresa, poi si è incanalata sui binari giusto. L’obiettivo è unico, la squadra dopo tre giornate ha bisogna di acquisire consapevolezza, siamo forti in tutti gli elementi della rosa.

Il campionato di serie D è difficile e lungo e quindi vanno tenuti in considerazione infortuni e squalifiche, tutti gli effettivi serviranno perchè sono complementari e consentono al tecnico di cambiare tanto anche in corsa. Lavoriamo partita per partita senza pensare agli altri o andare troppo lontano con la mente. Adesso al Granillo due partite in casa che dobbiamo massimizzare e quindi tenere il passo della Scafatese”.