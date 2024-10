Reggina, vittoria meritata e il capolavoro di Barranco

Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Ha spianato la strada agli amaranto un super Barranco che realizza la sua prima doppietta in amaranto con dentro anche un gol capolavoro. Decisamente superiore la Reggina rispetto a un Città di S. Agata giovane e generoso anche se dopo il gol che ha accorciato le distanze, la squadra di casa ha creato qualche difficoltà. Poi il rigore prima procurato e poi realizzato da Barillà ha chiuso il match. Certamente una Reggina che dovrà migliorare e crescere, ma anche una risposta decisa alla sconfitta della scorsa settimana.

Primo tempo

Senza Dall’Oglio fermato da un problema muscolare, Pergolizzi ripropone in mezzo al campo il giovane Forciniti e insieme a lui torna tra i titolari anche Giuliodori. Martinez riprende il suo posto tra i pali, la novità è l’esclusione totale di Adejo, mandato in tribuna, per far posto a Girasole. In avanti Ragusa recupera e affianca Barranco.

La partita si sblocca dopo sei minuti con un errore clamoroso di Flamia che tenta il retropassaggio sul portiere, si avventa sul pallone Barranco che supera l’estremo difensore Tchokokam in uscita e in scivolata mette in rete. E’ la sua prima marcatura in campionato.

C’è la reazione dei padroni di casa che al quattordicesimo minuto battono dal vertice dell’area di rigore un calcio di punizione comunque respinto dalla barriera. Dopo ventisei minuti Porcino, fino a quel momento uno dei più positivi, è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, al suo posto Urso.

Alla mezz’ora Barranco tira fuori un vero e proprio capolavoro stoppando di petto il pallone e senza farlo rimbalzare a terra colpisce al volo dai venticinque metri e colloca la sfera sotto l’incrocio. Eurogol e 0-2 con doppietta dell’attaccante.

A cinque dal termine del primo tempo, una gran girata di Ba finisce in rete, ma la sua posizione è segnalata oltre i difensori, gol annullato. Fuorigioco dubbio. Ci prova ancora la Reggina con Giuliodori che con un tiro a giro di sinistro sfiora il palo a portiere battuto. Dopo cinque minuti di recupero finisce il primo tempo con il risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Barranco.

Secondo tempo

Mister Raciti ne cambia tre all’inizio del secondo tempo, evidentemente non soddisfatto del rendimento della sua squadra nella prima parte di gara. Ed è proprio uno dei nuovi entrati Nunzi che in area pur sbagliando il controllo si trova il pallone sul destro e calcia forte, sfera in rete e dopo due minuti i padroni di casa accorciano, 1-2.

Da un cross di Giuliodori per Barillà nasce il fallo in area sul numero 17 che porta l’arbitro a decretare il calcio di rigore all’undicesimo minuto. Il capitano è implacabile dal dischetto, 1-3 il risultato e primo gol per lui in stagione. Primo cambio anche per gli amaranto, esce Cham ed entra Malara. Altri cambi per Pergolizzi con Ingegneri e Provazza dentro e Barillà e Ragusa fuori, prova opaca per quest’ultimo.

A due minuti dalla chiusura Nunziante ci prova dalla distanza, grande parata di Martinez. Nel finale c’è spazio anche per Rajkovic che prende il posto di Barranco. E qualche istante dopo su un mischione in area proprio Rajkovic con la punta del piede colpisce e scheggia il palo. Non succede altro, il match finisce con la vittoria della Reggina, la seconda consecutiva in trasferta, 1-3.