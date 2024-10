Aggressione a Girasole, Pergolizzi interrompe l’intervista. Spiega tutto il DG Praticò

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Reggina con una formazione ancora una volta cambiata e qualche sorpresa come l’esclusione totale di Adejo. Buona la prova degli amaranto anche se con diverse cose ancora da migliorare, ma quello che contava era vincere. Mister Pergolizzi a radio Febea:

“Un buon primo tempo, possiamo ancora migliorarci e non è presunzione. Come allenatore devo valutare anche il gol subìto che non può essere preso in quel modo. La squadra si è fatta trovare pronta, ma non sono questi i livelli massimali di questo gruppo.

L’intervista viene interrotta per un parapiglia nella zona spogliatoio della Reggina con Pergolizzi che si è dovuto allontanare dalla postazione. Il cronista racconta di una aggressione nei confronti di Girasole.

“Questo non è calcio, un tesserato del Città di Sant’Agata ha colpito alle spalle Girasole con un oggetto, siamo purtroppo ad assistere… anche questo è dilettantismo” ha dichiarato il DG Praticò.