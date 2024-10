Reggina, Basile: ‘Panariello ci piace. Poche risorse, mercato a rilento’

L’indiscrezione che diventa notizia, riguarda il difensore centrale Aniello Panariello, classe 88, giocatore in uscita dal Siena e che suscita particolare interesse in casa Reggina, così come conferma il coordinatore dell’area tecnica Basile al quotidiano Gazzetta del Sud:

“Il giocatore ci piace. Teniamo presente che siamo comunque obbligati a non trascurare le esigenze di bilancio. Gennaio è mese di appuntamenti, periodo particolare con soluzioni da ponderare. Il mercato attuale va un po’ a rilento, serve pazienza.

Le risorse sono poche e molti ci propongono scambi. La Reggina deve individuare i pezzi giusti. Il risultato sportivo va coniugato con l’obbligo di avere i conti a posto. Noi operatori dobbiamo restare lucidi e adeguarci alla linea del bilancio. Gli esempi di chi compra e poi non è in grado di pagare sono all’ordine del giorno”.