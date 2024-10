Reggina, che batosta! Niente fideiussione, in arrivo maxi penalizzazione e multa

Dalla padella alla brace. Scaduti i termini, la Reggina sembra non aver risolto in tempo la vicenda relativa alla penalizzazione, a breve è atteso un annuncio ufficiale da parte degli organi competenti.

Il club amaranto rientra tra quel gruppo di società che aveva sottoscritto fideiussione con la Finword cancellata dall’albo, ma che al momento dell’assunzione dell’impegno fideiussorio era regolarmente iscritta. I club coinvolti sono 12 in totale e l’eventuale inadempienza comporterebbe una multa di 350mila euro e una maxi penalizzazione di otto punti, che equivarrebbero ad una mazzata per la Reggina.

Il club di Mimmo Praticò farà certamente ricorso, con ogni probabilità sostenendo che quando hanno sottoscritto la prima fideiussione con Finword era regolarmente iscritto. In attesa dell’ufficialità che inserirà la Reggina nel gruppo delle società che non sono riuscite ad effettuare una nuova fideiussione, non può che esserci ansia e timore ad assalire i tifosi amaranto.

Cosa succederà adesso? Anche perchè. è doveroso sottolinearlo, la stipula della fideiussione è propedeutica all’iscrizione in campionato. Senza, un club non potrebbe parteciparvi. Quindi anche in caso di conferma di penalizzazione e multa, il club amaranto dovrebbe comunque sottoscrivere una nuova fideiussione.