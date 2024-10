Reggina, battere la Juve Stabia per essere i primi. Intanto il Trapani… La nuova classifica

Si accorciano le distanze in vetta. La squadra di mister Caserta non è più imprendibile

Il turno di riposo imposto dal calendario, poi due pareggi consecutivi che in qualche modo hanno frenato la marcia di una Juve Stabia che sembrava inarrestabile. Con la vittoria del Trapani di ieri sul Rieti, adesso sono solo quattro i punti di distacco tra la capolista e la compagine siciliana, quest’ultima in grande rimonta.

La Reggina, in un momento di appannamento, potrebbe rialzare la testa e rendere clamoroso un eventuale successo il prossimo turno proprio a Castellammare di Stabia, visto che in 27 gare di campionato, nessuno è mai riuscito a superare la squadra di mister Caserta. Una impresa non semplice, ma neanche impossibile, proprio per le qualità tecniche che gli amaranto possiedono nei vari Bellomo, Strambelli, Doumbia, Baclet e la possibilità di giocare su un terreno in sintetico, quindi praticabile. Sempre che mister Drago riesca ad intervenire con una serie di accorgimenti che non possono riguardare solo ed esclusivamente la precaria condizione atletica. La società ha deciso di chiudersi nel silenzio, speriamo serva a qualcosa.

Come detto, nella giornata di ieri si è giocato l’ultimo match della giornata con la vittoria del Trapani sul campo del Rieti. Questa la nuova classifica:

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Juve Stabia (-1) 58

Trapani (-1) 54

Catania 50

Catanzaro 48

Monopoli (-2), Casertana 38

Reggina (-2) 37

Vibonese 35

Potenza 34

Virtus Francavilla 33

Rende (-1) 32

Cavese, Sicula Leonzio 31

Viterbese 29

Rieti (-2), Siracusa (-1), Bisceglie 22

Paganese 9

Matera escluso dal campionato