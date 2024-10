Reggina, che bella questa classifica. Maledetta penalizzazione

Quattro punti in due trasferte per la nuova Reggina di Gallo. E mercoledi sarà un Granillo entusiasta

La scalata continua e le quattro vittorie nelle ultime cinque partite esterne (più il pareggio di Viterbo) ha portato la Reggina ad affiancare il Rende al quinto posto della classifica. 31 punti che sono tanti collocano gli amaranto in piena zona play off, in attesa dei primi due punti di penalizzazione che arriveranno a breve e poi i successivi quattro. Questa la graduatoria dopo 21 giornate di campionato:

Siracusa – Catania 2-1

Viterbese – Juve Stabia 0-4

Monopoli – Potenza 1-1

Trapani – Vibonese 2-1

V. Francavilla – Cavese 0-0

Bisceglie – Reggina 0-1

Catanzaro – Rende 3-0

Matera – Sicula Leonzio 0-4

Casertana – Rieti 2-1

LA CLASSIFICA

Juve Stabia (-1) 49

Trapani 40

Catanzaro, Catania 37

Rende (-1), Reggina 31

Monopoli (-2) 30

Casertana, Vibonese 29

Potenza 26

Sicula Leonzio 23

Cavese 22

V. Francavilla 21

Rieti 19

Siracusa (-1) 18

Viterbese 16

Bisceglie 15

Matera (-5) 11

Paganese 8