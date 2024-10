Reggina, esordio da film per Bellomo che firma l'”undicesima rete”

La scelta adesso è ampia, la qualità della rosa notevole. Imbarazzi piacevoli per il tecnico che, probabilmente, affiderà la scelta degli uomini e del modulo, in base alla forza dell’avversario che avrà di fronte.

Il Bisceglie non rappresentava certamente quello più quotato e quello sbilanciamento in fatto di uomini offensivi mandato in campo, non ha creato particolari scompensi dal punto di vista tattico. Vedremo quello che succederà già da mercoledi sera al cospetto di un avversario più quotato.

Nel contesto di un campionato fatto di molta corsa, grinta ed atleticità e poco gioco, in gare come quella contro il Bisceglie, la qualità dei singoli negli episodi può fare la differenza, così come è stato. Ed ancora una volta, per l’undicesima in questa stagione, il gol è arrivato dalla panchina. E’ una costante quella di vedere una squadra in sordina nella prima parte e più in palla nella ripresa, quasi una regola, invece, quella della rete che arriva dalla “panchina”.

In questa circostanza, addirittura, la marcatura la realizza uno dei quattro giocatori nuovi e nell’ultimo minuto di recupero. Ha proprio ragione Bellomo, un esordio da film.