Reggina, Bellomo: “Esordio da film. Con questo presidente si può sognare”

Sua la rete che ha regalato alla Reggina una vittoria d’oro. Le parole di Bellomo dopo la vittoria amaranto sul campo del Bisceglie.

“Speravo in un esordio del genere dopo mesi difficili, una gioia simile come in un film. Partita rognosa anche per il campo in pessime condizioni, ma l’importante era portare a casa i tre punti. Ho accettato questo progetto perchè a me piacciono le sfide, il presidente Gallo con entusiasmo mi ha convinto subito. C’è da fare un applauso ai ragazzi che hanno giocato sino a oggi tra tante difficoltà, viene prima il gruppo di ogni cosa. Dal primo giorno il gruppo mi ha fatto sentire uno di loro, a me e agli altri arrivati. Dedico il gol al figlio nato da pochi giorni”.