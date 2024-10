Reggina, Cevoli: “Bravi a crederci, ma serve più cattiveria”

Le parole del tecnico amaranto Cevoli dopo la fondamentale vittoria all’ultimo respiro ottenuta dalla Reggina sul campo del Bisceglie.

Doumbia e Bellomo hanno giocato poco nella prima parte di stagione, per questo motivo ho preferito gestirli e inserirli nella ripresa. Devo ringraziare sia De Falco e Strambelli, tutti si sono integrati perfettamente sin dal primo giorno. Preferisco avere tanti giocatori da cambiare, tutti insieme dobbiamo rimanere umili e mantenere gli equilibri. Sono arrivati diversi giocatori di qualità, quasi tutti offensivi, quindi servirà equilibrio per non perdere la giusta solidità.