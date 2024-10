Reggina, Stellone: ‘”Benevento forte in tutti i reparti, vogliamo provare a raggiungere i play off’

A distanza di qualche giorno dal pareggio sul campo della capolista Cremonese, la Reggina è pronta a scendere nuovamente in campo martedi sera contro il quotato e lanciatissimo Benevento. A presentare l’incontro è il tecnico Roberto Stellone: “A prescindere da quello che ha dichiarato Pecchia, c’è il rammarico di non aver vinto quella partita. Nel primo quarto d’ora abbiamo avuto occasioni importanti, mentre loro hanno alzato il baricentro ma senza mai impensierirci. Nella seconda parte i dati dicono che abbiamo battuto sei calci d’angolo ad uno anche se siamo stati avvantaggiati dalla espulsione di Crescenzi. La cosa che mi è piaciuta è stata quella di vedere i miei ragazzi tristi per non avere vinto contro la capolista. Il Benevento è una delle squadre migliori, forte in ogni reparto, società solida e dai grandi investimenti, hanno costruito un organico per vincere. Non lasciano punti di riferimento, hanno diverse soluzioni ed è difficile andare a prenderli. Credo che noi si possa ancora lottare per un obiettivo che rimane difficile, ma vogliamo provarci, anche se la gara sulla carta è complicata”.

“Menez per caratteristiche lo preferisco sul centro sinistra per mettere assist o fare gol. Nel modulo di domani agirà da sottopunta dove può rendersi pericoloso con le sue giocate. Il momento di entusiasmo dobbiamo continuare ad avercelo pensando a qualche mese additetro. La salvezza l’abbiamo raggiunta e dobbiamo porci altri obiettivi, facendo il massimo in queste sei gare e sperando in un passo falso di quelle che stanno davanti, anche rispetto al deferimento che è arrivato in queste ore. Non vogliamo lasciare nulla di intentato e quindi fino alla fine proveremo a fare qualcosa di inimmaginabile fino a qualche mese fa. Altrimenti ci proveremo la prossima stagione. Folorunsho può fare tanti ruoli, adesso con il rientro di Menez tornerà a fare la mezzala. In questa squadra tutti hanno reso più di come li conoscevo per qualità e caratteristiche e capacità di fare gruppo”.

Gli indisponibili

“Lakicevic sta proseguendo il suo lavoro di recupero, rientra Denis mentre come sapete non ci sarà Montalto, squalificato”.