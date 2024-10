Reggina-Benevento: sale il numero dei calciatori recuperati da Cannavaro

Fabio Cannavaro ed il suo Benevento sperano di dare il via ad un nuovo campionato dopo la vittoria ottenuta prima della sosta sul campo della Spal, la prima sotto la gestione del tecnico campano. Un percorso iniziato in casa contro l’Ascoli con un pareggio e caratterizzato da sette punti in altrettante gare, come detto la prima gioia vera arrivata in occasione dell’ultima gara e fino a quel momento quattro pareggi e due sconfitte. Ad alzare ulteriormente il morale in casa Benevento, sono i cinque recuperi rispetto ad una lista piuttosto lunga di infortunati, tre dei quali titolari in pianta stabile nell’undici titolare nella parte iniziale del torneo. Mister Cannavaro si ritroverà a disposizione i vari El Kaouakibi, Kubica, Viviani, Tello e Acampora, ha perso Glik impegnato con la sua Nazionale, mentre ancora fuori il mancino Ciano e l’attaccante Simy.