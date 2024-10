Reggina-Benevento: penultimo giorno di prevendita. Il dato aggiornato

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, ma comunque una discreta presenza. Manto erboso coperto

La settimana appena trascorsa ha visto cadere su Reggio tanta pioggia. Le previsioni per domenica non sono affatto rassicuranti e così il timore di una giornata prettamente invernale e piovosa ha frenato tanti tifosi che, in base ai numeri che si sono registrati fino al momento, Reggina-Benevento la guarderanno da casa.

Leggi anche

I biglietti staccati al momento

Vedremo a quanto servirà l’appello del tecnico Inzaghi che, nel corso della conferenza stampa pre gara, ha chiesto ai sostenitori amaranto di esserci a prescindere dalle condizioni meteo. Nel frattempo, a conclusione della penultima giornata, sono circa 3500 i biglietti staccati che si aggiungeranno ai 4130 abbonati, ammesso che di questi ultimi vengano tutti. L’altro dubbio riguarda il terreno di gioco, anche se gli addetti ai lavori hanno assicurato la tenuta, avendo anche coperto con teloni le zone individuate come le più critiche.