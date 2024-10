Reggina-Benevento: chiusa prevendita settore ospiti. Il dato finale

La sfida alla seconda in classifica e la vittoria in occasione dell’ultima partita giocata in campionato contro la Spal. Anche per questi motivi i tifosi del Benevento, delusi ed in alcuni momenti anche in contestazione con la squadra, vogliono essere presenti al Granillo per sostenere i propri beniamini. Si è chiusa la prevendita nel settore ospiti e saranno in totale 203 i sostenitori giallorossi presenti.

