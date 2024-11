Reggina, Inzaghi: ‘Spero ci siano tanti tifosi, a prescindere dalla pioggia’

Un’altra ex sul cammino di Pippo Inzaghi con la speranza che si possa bissare il risultato di Venezia. La Reggina affronta domenica al Granillo il Benevento, presentazione del match come sempre affidata al tecnico amaranto: “Non sorprende il risultato del Modena, sapevo che questo è un campionato complicato, per tutti ed infatti noi dobbiamo fare più punti possibili e domani abbiamo un altro banco di prova difficile. Il Benevento è una delle squadre più forti di questo campionato che nel suo percorso ha avuto tanti infortuni. Noi veniamo da tre gare che ci devono dare consapevolezza e che quindi possiamo giocarcela con chiunque. Per vincere ci vuole la partita fatta con il Genoa, a Cagliari, il secondo tempo di Venezia. Il campo, secondo me, sarà in buone condizioni, se non dovesse essere così faremo battaglia. Spero ci sia tanta gente allo stadio a prescindere dalle condizioni meteo, perchè la loro presenza è di fondamentale importanza. Non sono un allenatore che varia in base al terreno di gioco. Probabilmente cambierò qualcosa nell’undici iniziale, la più bella soddisfazione per me è che quasi tutti nel corso delle tredici gare hanno giocato da titolari. Da qui a gennaio cambierò sempre perchè voglio vederli anche durante la partita che sia dall’inizio o da subentrati, sono molto tranquillo”.

Il Benevento a Ferrara

“Hanno meritato di vincere, conosco qualche giocatore che è stato come me, hanno inserito calciatori importanti ed hanno una proprietà di livello. Troverò in panchina un compagno di tante battaglie e successi come Fabio Cannavaro, ma nei novanta minuti saremo avversari. L’idea delle due punte è sempre valida, ma bisogna avere i cambi ed a tale proposito da domani Santander torna a disposizione, non ci sarà invece Obi.