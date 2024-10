Reggina-Benevento: la probabile formazione amaranto. Torna Menez

La Reggina nuovamente di fronte ad una delle squadre più forti del campionato e costruita per vincere, dopo aver ottenuto un buon pari sul campo della capolista Cremonese. Mister Stellone come sempre accade quando si scende in campo a distanza di qualche giorno, opererà diversi cambi in formazione, con due certezze rappresentate dai rientri di Turati in porta e Menez in attacco.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Turati, Cionek, Amione, Di Chiara; Adjapong, Folorunsho, Crisetig, Bianchi (Cortinovis); Kupisz; Menez, Galabinov. all. Stellone