Reggina: Taibi sul calciomercato, poi Fagioli, Carnesecchi e qualche punzecchiatura

Nell”intervento su Reggina Tv, il Ds Taibi ha parlato oltre che del futuro di Stellone, anche di calciomercato e del dialogo con il presidente Luca Gallo:

“Ormai sono abituato alle critiche, ma questo fa parte del calcio. Mi dà invece fastidio quando si danno giudizi senza conoscere bene i fatti. Io non mi permetterei mai di andare in ospedale a giudicare i medici per quello che fanno non essendo un medico e non avendo le competenze, mentre sento molti che fanno gli “scienziati” parlando di calcio. Anche quest’anno ci sono tanti giovani in organico e siamo in classifica la quinta squadra che schiera calciatori Under a livello di minutaggio. Oltre quelli che sono arrivati alla Reggina negli ultimi due anni, vi posso dire che Fagioli e Carnesecchi li avevo già bloccati, ma avevano dei costi che noi non ci potevamo permettere. Allora prima di parlare bisogna informarsi”.