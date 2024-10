Reggina-Benevento: buona impennata al terzo giorno. Il dato della prevendita

Ci sono ancora quattro giorni a disposizione per i tifosi amaranto

Dopo i primi due giorni non particolarmente esaltanti, con l’avvicinarsi della partita, iniziano a muoversi in maniera più decisa i tifosi della Reggina per l’acquisto del biglietto.

La sfida con il Benevento apre un nuovo ciclo dopo quello brillantemente superato contro Cagliari, Genoa e Venezia, si spera di bissare sul piano dei risultati, in quelle che saranno le prossime tre partite rispettivamente con appunto il Benevento, poi Brescia fuori e Frosinone in casa.

Leggi anche

I numeri della prevendita

Dopo il terzo giorno di prevendita, è salito a 1700 il numero dei biglietti staccati al quale si ricorda vanno sempre aggiunti i 4130 abbonati. Ci sono ancora quattro giorni a disposizione, magari puntando ad arrivare a quota 10.000.