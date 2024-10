Reggina: il presidente Cardona e il Ds Taibi, per un calciomercato riservatissimo

“Con il Ds Taibi abbiamo già avviato alcuni ragionamenti in maniera assolutamente riservata. Ho letto di nomi che si fanno e si accostano alla Reggina, ma il direttore mi ha assicurato che quello che è venuto fuori non ha alcun fondamento. C’è un programma che vedrà entro la metà di dicembre l’esame di una serie di valutazioni che poi tecnico e direttore sportivo porteranno all’attenzione della società. Il progetto non riguarda solo eventuali interventi di mercato a gennaio, perchè noi la testa l’abbiamo già proiettata a giugno”.

Intervento con precisazione del presidente Marcello Cardona, il quale ha fatto intendere che in società le idee su dove e come intervenire sono chiarissime. Con altrettanta fermezza ha dichiarato che ogni trattativa sarà molto riservata e dovrà riguardare solo le parti interessate, anche se nel mondo del calcio, soprattutto sul calciomercato, non sempre si riesce a nascondere le trattative, visto che in mezzo ci sono calciatori, procuratori e la società proprietaria del cartellino. Ma comunque negli intendimenti della dirigenza amaranto, questo vuole essere un punto fermo.