Reggina Berretti, colpaccio esterno e vetta vicina. Risultati e classifica

Prezioso successo per la compagine di Quarticelli grazie alla rete di De Carlo

Tornano al successo i ragazzi di mister Quarticelli e lo fanno contro i pari età della Sicula Leonzio. La vetta è ancora lì, ad un punto. Grande prova di carattere per gli amaranto in una gara dalle mille emozioni. E’ un continuo botta e risposta. Reggina in vantaggio, padroni di casa ad inseguire. Si arriva così al 2-2, prima che De Carlo regali ai propri compagni tre punti davvero importanti.

IL TABELLINO DELLA GARA

Sicula Leonzio-Reggina 2-3

(Novembre (R), rig. Diara (SL), Werneck (R), Ferlito (SL), De Carlo (R))

Sicula Leonzio: Maugeri; Pesarini, Ferlito, Diara (Condorelli), Scacciante, Intravaia (Balba), Strano (Nicolosi), Basile (Reale), Pizzo, Zenzaro, Patti (Terranova). A disposizione: Governali, Bertolo, D’Arrigo, Laiacona, Motta. Allenatore: Alderisi.

Reggina: G. Morabito; Werneck, Furci (Gatto), Iacono (Favasuli), De Carlo, Bezzon, Lanza (Maida), Arigò, Marrone (Germanò), Giaimo, Novembre. A disposizione: Larin, Malara, Aliquò, Sottilotta, Longobardo, Maesano. Allenatore: Quarticelli.

Arbitro: Valerio Gambacurta di Enna (Boscarino e Donzello di Siracusa)

RISULTATI 16^ GIORNATA

Monopoli-Siracusa 1-2

Matera-Trapani 0-5

Rende-Virtus Francavilla 2-0

Catanzaro-Bisceglie 6-2

Vibonese-Catania 0-4

Sicula Leonzio-Reggina 2-3

