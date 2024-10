Reggina Berretti, vittoria schiacciante per la squadra di Carella

Primi tre punti stagionali per la “Berretti” al cospetto della Vibonese. Rossoblù avanti dopo cinque minuti con Maiuli che concretizza nel migliore dei modi un’azione corale. La Reggina alza il baricentro e spinge sull’acceleratore trovando il pareggio al ventitreesimo con Verdirosi che in diciannove minuti realizza altre tre reti. In avvio di ripresa la Reggina prende il largo con le doppiette di La Ragione e Sottilotta.

“Ottima prestazione dei ragazzi che hanno fatto quello che abbiamo provato durante la settimana”. Queste le parole dell’allenatore in seconda della “Berretti” amaranto Bruno Modafferi che aggiunge: “Continuiamo il percorso di crescita con questa mentalità e questo atteggiamento positivo”. Il tabellino della gara:

REGGINA – VIBONESE 8-1

Marcatori: 5’ Maiuli, 23’, 27’, 40’, 42’ Verdirosi, 47’, 52’ La Ragione, 73’, 86’ Sottilotta

REGGINA: Morabito, Lanza, Panaia, Suraci (48’ Raffa), Buonocore (60’ Marrone), Iacono, Aricò (75’ Formicola), Morabito, Giaimo (48’ Sottilotta), La Ragione, Verdirosi (48’ D’Agostino) All. Carella

VIBONESE: Zampiglione, Calzone, Araco, Arena, Prifti, Maiuli, Infusino, Currò, Curello, Ascrizzi, Corigliano All. Grande

Arbitro: Longo di Locri – Assistenti: Zappino e Nania

Ammoniti: Giaimo, Maiuli