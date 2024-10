Reggina: Bertoncini: ‘Puntiamo ad un campionato di vertice. Sull’infortunio..’

Ha destato subito ed a tutti una grandissima impressione. Un avvio di stagione ad altissimi livelli e poi quell’infortunio che lo tiene fermo da qualche settimana. Davide Bertoncini è stato ospite di Vai Reggina, trasmissione in onda sui canali ufficiali della società amaranto: “Il campionato, come spesso è accaduto, si deciderà anche e soprattutto con i punti fatti con le piccole. Pagani rappresenta una gara importante per noi, se non si arriva il risultati pieno con il bel gioco, bisognerà trovare alternative, certamente il campo non ci aiuterà.

La bravura nostra, del mister, del gruppo dovrà venire fuori soprattutto nel momento in cui si farà più fatica a fare risultato. Ci manca la vittoria fuori casa e siamo pronti a cercarla fino all’ultimo minuto della prossima sfida.

Puntiamo ad un campionato di vertice, dobbiamo essere bravi ad andare avanti dimostrando di essere forti e mantenendo l’affinità che c’è tra di noi in questo momento. Questo è un girone difficile, negli anni tante società hanno speso milioni per vincere, ma è sempre complicato.

I tifosi? Sono rimasto impressionato sin dalla prima partita di Coppa Italia. Con il Vicenza al Granillo c’erano 7000 persone ad agosto, tutta gente che è venuta allo stadio per tifare Reggina. Vedere la curva piena è stata una spinta veramente forte, qui c’è davvero il dodicesimo uomo in campo”.

