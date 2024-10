Reginaldo: ‘Ho scelto Reggio per i tifosi. A Pagani? Se segno non esulto

Rappresenta una delle tante note positive di questa Reggina. Accompagnato il suo arrivo da un pizzico di scetticismo, Reginaldo con i suoi 36 anni, è invece entrato quasi subito nel cuore dei tifosi amaranto. Una interessante intervista quella rilasciata ai colleghi de Il Quotidiano del Sud: “Mi diverto ancora a giocare al calcio. Quando scendo in campo non penso agli anni che mi porto addosso, penso solo a correre ed a rendermi utile alla squadra.

A Reggio dopo una lunga militanza in Italia, ho trovato un altro ambiente ideale per continuare a far bene. Ho sempre realizzato bei gol in qualsiasi squadra ed ho iniziato bene, anche qui con la Reggina.. Mi sono fermato da qualche settimana ma cerco di assistere i compagni di squadra, sono importanti anche gli assist.

Il nostro è un gruppo molto affiatato, fantastico, che darà del filo da torcere a tutti. Noi attaccanti viviamo per il gol e quando ne sbagliamo uno ci disperiamo sempre. Ho scelto Reggio per tifosi, li sento sempre vicini e questo mi galvanizza, sono tifosi veri meritano soddisfazioni e quindi anche il nostro totale impegno.

Andare in B sarebbe un sogno per i tifosi, un onore per noi ed un regalo anche per me perchè sono stanco di andare in giro e vorrei tornare tra i cadetti qui.

Pagani mi ha dato tanto, sono tornato a giocare in quella cittadina dopo un anno e mezzo di inattività, li sono rinato. Il gol? Intanto spero di andare in campo, per il resto l’importante è disputare un’altra gara positiva e tornare a casa con un altro risultato utile, se viene il gol tanto meglio.

Se segno non credo che esulterò perchè a Pagani ho ricevuto tanto affetto e non vorrei mancare di rispetto a quella gente che mi ha accolto e dato tanto”.

