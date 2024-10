Reggina: Mimmo Toscano blinda la squadra

Non è uno scontro diretto ma per Mimmo Toscano ha la stessa importanza, perchè ogni partita nasconde difficoltà ed insidie. Il tecnico non accetta cali di tensione o di concentrazione e per tale motivo ha deciso che gli ultimi due giorni di allenamento si dovranno disputare a porte chiuse. Il comunicato della società:

“Si comunica che gli allenamenti previsti nei giorni 4 e 5 ottobre, saranno disputati a porte chiuse”.

Leggi anche