Paganese, Mattia: ‘Con la Reggina a viso aperto’

Un avvio di stagione sorprendente e parecchio interessante per la Paganese di mister Erra. Undici punti in classifica dopo sette giornate rappresentano un bottino più che soddisfacente per una squadra che ha come obiettivo la salvezza. I colleghi di TuttoC.com hanno intervistato il giovane difensore Simone Mattia, questi alcuni passaggi relativi alla prossima sfida con gli amaranto:

“La Reggina è una delle squadre più forti del girone, indubbiamente. Siamo consapevoli della loro forza ma anche dei nostri mezzi e di quello che possiamo fare. Affronteremo la gara a viso aperto e daremo il massimo. A fine partita faremo tutte le considerazioni del caso.

Sarà una bella esperienza affrontare giocatori importanti come Denis, Reginaldo, Corazza, che hanno disputato categorie superiori. Sarà un banco di prova un po’ per tutti noi per misurarci ad un livello più alto. Sempre da prendere con uno spirito positivo, perché le gare più belle sono quelle contro le più forti, in questi impegni riesci davvero a misurare il tuo valore”.

Leggi anche