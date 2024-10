Reggina: le sorprese del mercato. Non ci sono intoccabili… vedi Bianchi

Si stanno per sbloccare le operazioni in uscita. Il centrocampista verso la Sicilia

Abbiamo parlato di paradosso visto che la prima operazione in uscita con ogni probabilità porterà alla cessione di Baclet al Potenza, proprio quel giocatore che in tanti si pensava la Reggina potesse avere delle difficoltà a piazzare, dopo l’anonima scorsa stagione al Francavilla. Ma di movimenti in uscita ve ne saranno tanti e probabilmente questa può essere la settimana giusta per iniziare l’opera di sfoltimento dell’organico, tenuto conto che ormai quasi tutte le società soprattutto in serie C, hanno avviato la preparazione.

Da Palermo dando per assai probabile l’arrivo in coppia di Corazza e Bianchi. Su quest’ultimo si è soffermato il Corriere dello Sport parlando di accordo vicinissimo e trasferimento che potrebbe essere annunciato addirittura ad ore. Sarebbe una cessione a sorpresa, visto che il centrocampista, anche se non dichiarato in maniera ufficiale, sembrava tra i calciatori intoccabili. Vedremo e seguiremo gli sviluppi.