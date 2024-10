Reggina, Bianchimano: “Mercato? Non ci penso”

E’ certamente il pezzo pregiato dell’organico a disposizione di mister Maurizi, per questo motivo appetito da club di categoria superiore e a rischio ‘sacrificio’ per ragioni di cassa. Andrea Bianchimano, centravanti di una Reggina che vive un dicembre caldissimo e complicato, assicura però di non pensare alle voci di mercato.

“Il bilancio di questa prima parte di stagione lo reputo positivo, grazie ad un ottimo gruppo. Le ultime partite hanno visto un calo ma il bilancio secondo me rimane comunque positivo. Il mio rendimento personale? Il mio inizio con due doppiette contro Lecce e Catania è stato ottimo, non posso che esserne felice. Le voci di mercato? Non ho mai dato peso a queste cose. Penso solo ad allenarmi, a queste cose ci pensano i miei agenti”.

L’attaccante scuola Milan, in conferenza stampa, ha parlato della prossima delicatissima sfida con il Rende e l’assenza dei tifosi in Curva Sud: “Si sente la loro mancanza, la spinta del pubblico ci ha aiutato nelle vittorie. Quella con il Rende è una partita chiave per noi, ci serve il sostegno da parte del pubblico del Granillo”.