Reggina: al quinto tentativo Blondett ha detto si

Una estate intera alla ricerca di soluzioni. Lo sfogo durissimo del Ds Taibi qualche giorno addietro per una posizione che Edoardo Blondett continuava a mantenere rigida attraverso una serie di rifiuti. Oggi è arrivata la fumata bianca, a sorpresa così come era già successo per Corazza e Rubin. Tra i quattro litiganti, Viterbese, Catania, Catanzaro e Perugia, ne ha goduto anche in questa circostanza l’Alessandria che, secondo il copione che ha contraddistinto tutte le trattative che hanno riguardato Blondett, ha dovyuto faticare prima del si.

Questo il comunicato ufficiale: “Al termine di trattative serrate, superando l’agguerrita concorrenza di altre società, Edoardo Blondett si lega ai Grigi con un contratto biennale. Difensore duttile, classe 1992, 209 presenze in carriera, Blondett ha conquistato la B nella scorsa stagione con la maglia della Reggina. Benvenuto in Grigio Edoardo!”