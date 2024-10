Reggina, Blondett: ‘Grande sintonia con i tifosi. Giocherei anche in porta’

Il difensore amaranto Edoardo Blondett è intervenuto in sala stampa a seguito della gara disputata e vinta contro la Ternana allo Stadio Granillo, grazie alla rete di Liotti. Vittoria importante che permette agli amaranto di allungare sulle inseguitrici.

“Io cerco di adattarmi per quelle che sono le mie caratteristiche sia da centrale che da esterno. Oggi c’era da mettere in campo tanto agonismo e sacrificio. Il resto veniva da solo. Quello che chiedeva il mister era proprio questo.

Pur di giocare, giocherei anche in porta. Nasco centrale, ma ho fatto anche l’esterno. Cerco di mettere in campo il massimo delle mie qualità. Si fatica un po’ di più ma siamo allenati per questo. Quando fai queste partite poi potresti giocare in qualsiasi ruolo. Bisogna sempre rispondere presente.

Sembra che ci capisca il pubblico, perchè quando verso la fine si è alzata la concentrazione, i tifosi hanno aumentato il volume dandoci ancora pià carica. Devo essere sincero, me ne sono accorto. Questo ti fa tirare fuori quel qualcosa in più.”