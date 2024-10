Reggina, bocche cucite. Si attende decisione su Drago, due le ipotesi

Non è un silenzio stampa, ma bocche cucite e nessuna dichiarazione dei tesserati amaranto dopo il tonfo interno con la Sicula Leonzio. La posizione di Drago rimane in bilico, al momento però la società amaranto non ha deciso per un esonero immediato del tecnico.

Si attende comunicato ufficiale in merito, le ipotesi sul tavolo (in caso di esonero) sembrano essere due. Il richiamo di Cevoli (ma da considerare in questo caso i rapporti con parte della dirigenza), e l’ingaggio di un terzo allenatore stagionale con Gautieri che appare in pole position.