Reggina: il pensiero di Bonacchi sulla forza degli amaranto, la Scafatese e il Siracusa

Uno dei protagonisti della sfida vinta con il Ragusa è stato certamente il difensore Bonacchi. Il suo pensiero su Gazzetta del Sud: “Vincere aiuta a vincere e, nonostante non siamo ancora al cento per cento, abbiamo raggiunto l’obiettivo. Nel calcio non ci sono incontri dall’esito scontato. Ogni gara devi sudartela fino in fondo e siamo riusciti a portarla dalla nostra parte perchè abbiamo un gruppo importante.

Qui ho trovato compagni fantastici. E’ chiaro che conoscendo il mister sono stato un pò avvantaggiato, anche se, ripeto, l’ambiente mi ha dato una grossa mano.

Il gol? Sono andato sul fondo con un’azione perentoria e ho calciato forte sperando che qualcuno intervenisse per metterla dentro. Per fortuna è arrivato Rajkovic che ha superato il portiere ospite portandoci in vantaggio. L’ho abbracciato appena ha segnato, anche lui si è sbloccato. Per domenica vogliamo concedere il bis, non sarà facile perchè l’Acireale è un avversario ostico.

Siracusa o Scafatese? Preferiamo guardare in casa nostra, rispettiamo tutti, noi però ci sentiamo forti senza nulla togliere alle due compagini che rimangono comunque di livello. Al Siracusa ci penseremo dalle 17 di domenica, adesso c’è l’Acireale“.