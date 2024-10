Reggina: il punto del DT Bonanno sul calciomercato. Conferme sull’Under

Intervento del Dt Pippo Bonanno su radio Febea: “Partirei dal dicembre dello scorso anno quando si è detto che l’obiettivo era quello di dare fiducia a quel gruppo ritenuto forte e che aveva ancora qualcosa da dare. Non si è fatto totalmente quello che immaginavamo ma comunque abbastanza per arrivare poi alla finale play off. Partendo da quella base, il nostro impegno è stato e sarà quello di puntellare e irrobustire ulteriormente l’organico per renderla ancora più forte.

Ritengo che la linea che stiamo portando avanti sia di grande coerenza. Ci sono mancati i gol degli attaccanti, lo abbiamo preso e faremo ancora qualcosa, ci mancava il play e si è preso Laaribi. Ragusa è polifunzionale, di assoluto potenziale tecnico e ci consente di avere armi in più.

Il tecnico nei tanti confronti che abbiamo avuto non mi ha dato una impronta decisa e definitiva sul modulo, visto che è in grado di cambiarlo a piacimento e noi stiamo costruendo la squadra su questi principi. Con gli Under sulla corsia di sinistra siamo a posto vista la presenza di Cham e Malara, poi arriveranno altri ragazzi bravi in tutti i reparti. Se trovo un 2006 da quindici gol ovviamente lo prendiamo. I giovani della Primavera delle grandi squadre? Qui ci sono campi difficili, meglio individuare almeno per i 2004 e 2005 giocatori che conoscano la categoria. Reggio è una piazza ambita, anche se qualcuno ha lanciato quella campagna sui mancati pagamenti che ci ha creato delle difficoltà ovviamente risolte e confusione. Poi devi spiegare a Barranco che le cose non stanno affatto così.

Perri, Zucco, Cham, Provazza, assolutamente li teniamo. Più in generale se qualcuno magari non è convinto, ne parla prima con il tecnico e poi con la società e si decide. Confermo, stiamo chiudendo per l’esterno difensivo Mariano ex Nocerina. Siracusa una corazza? Pensiamo di averla anche noi, poi sarà il campo a decidere quella che sarà la squadra più forte. Si prendono giocatori funzionali. Se un giocatore da 20 gol non viene ritenuto un acquisto importante per infiammare la piazza…