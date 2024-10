Calciomercato Reggina: rescissione Marras, il comunicato ufficiale

La notizia circolava in maniera insistente nelle ultime ore e adesso è stata ufficializzata anche dalla società. L’esterno d’attacco Marras, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 non sarà più un calciatore della Reggina: ” La Società comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Marras. Il Club augura a Niccolò le migliori fortune per il futuro“.

Sul calciatore è piombata la Vibonese che, secondo quanto riferisce Gazzetta del Sud, ha già trovato l’accordo e quindi Marras dovrebbe vestire per la stagione 2024-25 la maglia rossoblu.