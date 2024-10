Calciomercato Reggina: ci sono due rescissioni. Colpo Ragusa, attesa per il difensore

Se nonostante i 20 gol nella passata stagione l’arrivo di Barranco non ha suscitato particolare clamore, certamente diversa è stata la reazione dei tifosi nella domenica in cui la società ha annunciato l’ingaggio di un altro attaccante. Negli ultimi anni, sui social, raramente si sono letti pareri unanimi, Antonino Ragusa, al momento, mette invece tutti d’accordo. Giocatore dalle notevoli qualità tecniche, a inizio carriera aveva favorevolmente impressionato anche uno degli allenatori che di giovani se ne intende come mister Gasperini. Poi un lungo girovagare nell’arco della sua carriera riuscendo a giocare in tutte le categorie, oggi ha scelto la Reggina, squadra con la quale ha disputato una stagione in serie B realizzando 7 reti e con un solo obiettivo: “Sono tornato qui per vincere“.

Leggi anche

Nel frattempo il responsabile dell’area tecnica Pippo Bonanno ha risolto due contratti con quei calciatori ritenuti fuori dal progetto. Il primo è il 2003 Dervishi, buona la sua prima parte di stagione, poi fortemente condizionata la seconda da un infortunio, dalla stagione 2024-25 non sarà più Under. Il secondo è l’esterno offensivo Marras, mai veramente dentro il progetto Trocini, autore comunque di quattro marcature nella stagione scorsa e ora secondo quanto riferisce Gazzetta del Sud, già pronto a vestire la casacca della Vibonese.

Questa dovrebbe essere la settimana del difensore Bonacchi. Anche in questo caso parliamo di un elemento di assoluto valore per la categoria, tra i protagonisti della vittoria del campionato con il Campobasso. In attacco mister Pergolizzi valuterà Rosseti ma questo non esclude che arrivi un altro attaccante, mentre saranno numerose le operazioni in entrata che riguarderanno gli Under.