Reggina, Branca: ‘Un pensiero affettuoso ad Antonio Ferrara, uomo dai valori importanti’

“E’ ben noto che soprattutto in serie C gli errori dei singoli sono sempre dietro l’angolo. Perdere così brucia, fa male, prenderei di buono quello che è venuto fuori dalla prestazione. Ma in realtà sono venuto qui per una cosa extra partita. A nome del club rivolgo un pensiero affettuoso ad Antonio Ferrara, il grande tifoso deceduto qualche giorno fa. Ai funerali abbiamo visto tantissima gente, ma anche tanta passione, amicizia, solidarietà, li ho osservati uno per uno i ragazzi che erano presenti. Valori umanamente importanti quelli di Antonio che andrebbero tutelati, ripartiamo da questo, dai tifosi, dagli ultras, prendiamone esempio tutti”.

fonte: (Radio Antenna Febea)