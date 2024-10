Reggina, Inzaghi sulle dichiarazioni post Benevento, la penalizzazione ed i play off

Torna l’appuntamento pre gara con il tecnico Pippo Inzaghi. Terza partita consecutiva contro una sua ex squadra, il tecnico presenta il match con il Brescia: “Le mie dichiarazioni penso che erano abbastanza chiare, ma travisate. Poi ho fatto chiarezza, parlavo in generale, si parlava di Benevento e Brescia. Poi è arrivata la penalizzazione ma andiamo avanti con la classifica che avevamo, ho studiato le carte anche io e sono pienamente d’accordo con la società che sulla cancellazione della penalizzazione ci ha rassicurato. I punti credo ci verranno restituiti, ma pensiamo a giocare. La stagione fino al momento è molto positiva tra alti e bassi e comunque siamo stati sempre nei play off. Ci sono cinque partite difficili, il Brescia è in un buon momento, avevano altri obiettivi. Il Granillo ci deve dare una spinta e finalmente si gioca di venerdi sera. Qualche dubbio su Di Chiara che non si è mai allenato, Gagliolo non ci sarà, Galabinov e Ricci si sono uniti al gruppo, ma mi interessa poco rispetto a chi ci sarà, contano testa e cuore e lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo essere più forti di tutti e di tutto. Quel mio Brescia sarebbe andato in A. Ho due allenamenti a disposizione per decidere sulle ultime scelte e comunque un centravanti ci deve essere. Sono tutti titolari, le decisioni sono complicate. Oggi l’obiettivo è finire la stagione al meglio, poi penseremo alla prossima. Tanti giocatori sono cresciuti sicuramente, l’esempio più lampante è quanto stia facendo Loiacono con ottime prestazioni. Lui deve essere da esempio per tutti”.

Leggi anche