Reggina-Brescia: le possibili scelte di Inzaghi. Novità in attacco?

La disposizione tattica, per quanto ogni allenatore dica di darne poca importanza rispetto all’atteggiamento, ha comunque portato in casa Reggina il ritorno ai punti dopo il disastro delle prime undici giornate dove nove erano state le sconfitte. Adesso sono invece tre i risultati utili consecutivi con sette punti conquistati che avevano portato la squadra amaranto al quinto posto, diventato poi ottavo con la penalizzazione inflitta dal TFN. Cinque partite ancora da giocare, quindici i punti in palio e la possibilità di decidere il proprio destino avendo ancora un vantaggio su chi insegue e si trova immediatamente fuori la griglia dei play off. E la Reggina vuole giocarsela a partire dalla sfida di venerdi sera contro il Brescia, avversario ostico nonostante la classifica perchè squadra composta da giocatori di livello ed in ripresa nelle ultime due gare. Inzaghi dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto nelle ultime settimane, speranzoso di ritrovare al meglio della forma i giovani Pierozzi e Fabbian, in leggero affanno ultimamente. Quindi Colombi tra i pali, poi la solita difesa a tre con Cionek, Camporese e Loiacono, a destra Pierozzi mentre a sinistra da verificare le condizioni di Di Chiara (pronto eventualmente Liotti), in mezzo Crisetig con Fabbian ed Hernani, mentre in attacco insieme a Menez potrebbe esserci Rivas e quindi senza una punta di ruolo. Rimangono in diffida Camporese, Di Chiara, Crisetig, Canotto e Menez.

