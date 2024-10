Ex Reggina, Brienza: ‘In amaranto le mie stagioni più prolifiche’

Il doppio ex Franco Brienza, oggi dirigente del Bari ed in campo con la maglia biancorossa fino alla scorsa stagione, parla al Corriere dello Sport del match di lunedi sera. L’intervista ripresa dai colleghi di tuttobari.com, alcuni passaggi: “Arrivai alla Reggina dal Palermo giocando una stagione in A e due in B. Furono le stagioni più prolifiche della mia carriera, segnai 23 gol pur giocando poco per un infortunio”.

“Il campionato di C è difficile, sale solo chi arriva primo, poi i playoff sono una bagarre. Bari e Reggina si contenderanno il primato sino alla fine. Sarà una bella partita lunedi sera. Non si è visto il vero Bari? Naturalmente. Ci sono tanti ragazzi nuovi che stanno insieme da appena due mesi. Occorre tempo per assemblare la squadra, ma il Bari è uno squadrone”.