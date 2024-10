Reggina, il DG Gianni e le novità su Curva Nord e abbonamenti

Momento di grande entusiasmo ed euforia tra i tifosi della Reggina, in attesa dello scontro di lunedi sera contro il Bari. I colleghi di Gazzetta del Sud hanno intervistato il Dg Andrea Gianni, parlando dell’atteso incontro ma anche di altro, alcuni passaggi: “Bisogna rimanere con i piedi per terra, quella di lunedi sarà una partita complicata, noi rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno. Siamo soddisfatti delle due vittorie consecutive e sette punti in tre gare rappresentano un buon bottino.

Credo che entro la fine dell’anno possa essere aperto anche l’altro spicchio di Curva Nord, da Palazzo S. Giorgio faranno il possibile per renderla agibile, servono pochi interventi. Il pubblico? Non avevo dubbi potesse tornare così numeroso, merito del presidente Gallo che ha riacceso l’entusiasmo, prorogheremo la campagna abbonamenti fino alla fine del mese perchè puntiamo ad arrivare a 5000, avendo superato le difficoltà legate alla Gradinata.

Rivas? E’ un talento e lo ha dimostrato anche in occasione dell’amichevole contro il Cile, fornendo due assist vincenti, sarà a disposizione del tecnico Toscano sin da subito. Il mister sta dimostrando di essere un signor allenatore”.

