Cornacchini: ‘La Reggina fino ad ora si è nascosta. Costruita per vincere’

L’attesa, l’ansia, la voglia di dimostrare di essere più forte. Bari e Reggina già di fronte alla quarta giornata con le due squadre che arrivano in maniera diversa al big match. I galletti reduci dalla sofferta vittoria contro il Rieti, gli amaranto da due grandi prestazioni consecutive contro Cavese e Bisceglie. A RadioBari ha parlato il tecnico Cornacchini, le sue dichiarazioni riprese da tuttobari.com: “Sarà una partita importante. Troviamo una squadra che secondo me è in grande salute, è forte e che avevamo già constatato nel triangolare a Salerno. Dobbiamo lavorare molto, ma siamo attrezzati per superare ogni tipo di ostacolo. La Reggina sicuramente verrà a giocarsela, perchè è in salute ed è motivata.

Probabilmente ho trovato un equilibrio con il modulo della partita di Rieti, e quindi penso di non stravolgere. Così abbiamo la possibilità di fare gol e non subirli. Dobbiamo correre e vincere i duelli individuali.

La Reggina se uno va a vedere i nomi scopre che ha una rosa costruita assolutamente per vincere. Si è nascosta fino ad adesso. Analogamente Catania, Ternana e Catanzaro. Le pressioni però le hanno date tutte a noi. Giustamente è così perchè funziona così, però se giochiamo a Bari queste pressioni le dobbiamo reggere.

Bellomo un giocatore importante, con tanta qualità. Immagino tutta la carica che avrà addosso sapendo di giocare contro la sua squadra. L’ho già notato al triangolare: correva su tutti i palloni, perchè aveva voglia di dimostrare che è forte. Si trova bene nel modo di giocare della Reggina“.

