Reggina, Italo Cucci: ‘Gallo? Mi piace la sua idea che è solo una, vincere’

Grandi ospiti per la prima puntata di “Vai Reggina“, in onda sui canali ufficiali della società amaranto. Insieme a Franco Colomba, ex allenatore della Reggina, anche il giornalista Italo Cucci: “Sono qui insieme a voi perchè amo il calcio. Non mi sento in prestito. Negli anni per esempio ho seguito il Napoli del mio amico Edy Reja, stagione dopo stagione è arrivato dalla C fino alla Champions e sono qui nella speranza di crescere insieme a voi ed arrivare tutti insieme molto in alto. In serie A?. Perchè no, è una ambizione che hanno tutti, me compreso.

Ho vissuto tante storie della Reggina quando ero direttore del Corriere dello Sport, divertimento allo stato puro soprattutto negli anni della massima serie, purtroppo ho seguito pure la sua scomparsa. Adesso è il momento della rinascita.

La serie C è un campionato particolare. Esce da un momento difficile, serio, ma si sta organizzando meglio rispetto alle categorie superiori. La Reggina è partita benissimo, vincendo e con tanti gol, adesso arriva il Bari, vedremo.

Il presidente Gallo? Mi ha colpito il fatto che non ha preso una squadra di calcio per pubblicizzare qualcuna delle sue aziende, visto che le sue attività non ne hanno bisogno. C’è un disegno di costruzione sicuramente ma con quella idea che condivido pienamente, cioè arrivare a vincere, esattamente il mio partito, quello che punta alla vittoria delle partite e non necessariamente attraverso il bel gioco”.

